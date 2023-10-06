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أهالى "منسافيس" بالمنيا: حياة كريمة أنقذت منازلنا من الانهيار وحافظت على حياتنا

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 11:25 م
أهالى "منسافيس" بالمنيا: حياة كريمة أنقذت منازلنا من الانهيار وحافظت على حياتنا مشروعات حياة كريمة بالقرية
المنيا- حسن عبد الغفار

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استطاعت مبادرة "حياة كريمة" خلال فترة قصيرة، أن ترسم البهجة فى نفوس الأهالى، بعد أن حققت لهم مطالب ظلت لسنوات مجرد أحلام لا تتحقق، بينما مع دخول مبادرة حياة كريمة حولت تلك الأحلام الى حقيقة، وهذا ما عبر عنه أهالى قرية منسافيس بأبوقرقاص جنوب المنيا، عن مشروع الصرف الصحى، الذى كان أحد أهم أحلام القرية

قال محمد السيد عبد الظاهر أحد أهالى القرية، إن مشروع الصرف الصحى ضمن حياة كريمة جاء لينقذ القرية من المياة الجوفية، هذا المشروع كنا ننتظرة على أحر من الجمر، وذلك لان المياه الجوفية أثرت على منازلنا وكنا نطالب بالصرف الصحى لاكثر من 20 سنة، ونحن نحلم بالصرف الصحى يدخل قريتنا، لانقاذ المنازل والأهالى

أما رمضان مرتضى عبد الغنى أحد أهالى القرية قال، إن القرية تشهد تغيرا كبيرا مع مشروعات حياة كريمة، وأهمها الصرف الصحى أحد الاحلام التى تحولت إلى حقيقية، وذلك لان قريتنا تعوم على المياه الجوفية وكثير من المنازل كانت تعوم على برك المياه، وكانت تلك المنازل مهدده بالانهيار، لكن مع دخول الصرف الصحى، ضمن مبادرة حياة كريمة انقذت الأرواح والمنازل من الانهيار، حقا عاشت حياة كريمة التى غيرت وجه القرية بالكثير من المشروعات الهامة

أما عاصم رجب أحد الأهالى قال إن أهمية مشروع الصرف الصحى للاهالى هو أن منازل القرية تاثرت بالمياه الجوفية، لذلك كان مشروع الصرف الصحى هو الانقاذ لتلك المنازل وحمايتها، خاصة أن المياه الحوفيه كانت قريبة جدا والحوائط تأثرت بها، لكن بدخول الصحى سوف تحافظ على القرية وتعيد الحياة إلى طبيعتها، ونشمر الدولة على مشروع الصرف الصحى الذى يعد انقاذ للأهالى

يذكر أن حياة كريمة بمحافظة المنيا تشمل 192قرية و757 تابع لها، ويتم تنفيذها فى 5 مراكز من الشمال للجنوب بتكلفة حوالى 30 مليار حنيه. 

مشروعات حياة كريمة بالقرية (1)
مشروعات حياة كريمة بالقرية (1)

 

مشروعات حياة كريمة بالقرية (2)
مشروعات حياة كريمة بالقرية (2)

 

مشروعات حياة كريمة بالقرية (3)
مشروعات حياة كريمة بالقرية (3)

 

مشروعات حياة كريمة بالقرية (4)
مشروعات حياة كريمة بالقرية (4)

 

مشروعات حياة كريمة بالقرية (5)
مشروعات حياة كريمة بالقرية (5)

 

مشروعات حياة كريمة بالقرية (6)
مشروعات حياة كريمة بالقرية (6)

 


الصرف الصحى

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

منسافيس

اخيار المنيا



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