اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 11:16 ص
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توزيع مساعدات لإقامة 162 مشروعا بتكلفة 3 ملايين و240 ألف جنيه فى كفر الشيخ

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 11:12 ص
توزيع مساعدات لإقامة 162 مشروعا بتكلفة 3 ملايين و240 ألف جنيه فى كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت عدد من قرى محافظة كفر الشيخ، توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرعاية محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين.

أعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان  بكفر الشيخ، توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لـ 162 مشروع بتكلفة ثلاثه مليون و 240 خلال شهر سبتمبر، وأول أكتوبر، لكل مشروع 20 ألف جنيه، تم صرف نصف المبلغ، وسيتم صرف النصف الباقي بعد انتهاء مدة السداد الأولى والـ 10 الأخرى منحة لا ترد.

 

 


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