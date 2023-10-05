22.2 مليار دولار صادرات السلع الصناعية المصرية في 2022

كتب إسلام سعيد

تعتبر الصناعة المصرية أحد أهم روافد الاقتصاد ومساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي كما توفر آلاف من فرص العمل سنويًا لذلك سعت الدولة إلى تعظيم أداء الأنشطة الصناعية ، وخلال السطور التالية مقارنة بين مؤشرات الصناعة في 2014 و2022 .

والبداية مع قيمة الصادرات في 2014 كانت تسجل 21.95 مليار دولار، وارتفعت إلى مستويات 35.8 مليار دولار في 2022، وحققت الصادرات الصناعية في 2014 21.1 مليار دولار وارتفع الرقم إلى 22.2 مليار دولار في 2022.

أما الناتج الصناعي في العام المالي 2013-2014 فقد سجل 357 مليار دولار وارتفع إلى 1.2 ترليون في 2022-2023 ، في حين بلغ معدل النمو الحقيقي في قطاع الصناعات التحويلية 4.7 % خلال العام المالي 2013-2014 ليسجل 9.5 % بالعام المالي 2022-2023