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22.2 مليار دولار صادرات السلع الصناعية المصرية في 2022

الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:00 ص
22.2 مليار دولار صادرات السلع الصناعية المصرية في 2022 صادرات
كتب إسلام سعيد

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تعتبر الصناعة المصرية أحد أهم روافد الاقتصاد ومساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي كما توفر آلاف من فرص العمل سنويًا لذلك سعت الدولة إلى تعظيم أداء الأنشطة الصناعية ، وخلال السطور التالية مقارنة بين مؤشرات الصناعة في 2014 و2022 .

والبداية مع قيمة الصادرات في 2014 كانت تسجل 21.95 مليار دولار، وارتفعت إلى مستويات 35.8 مليار دولار في 2022، وحققت الصادرات الصناعية في 2014 21.1 مليار دولار وارتفع الرقم إلى 22.2 مليار دولار في 2022.

أما الناتج الصناعي في العام المالي 2013-2014 فقد سجل 357 مليار دولار وارتفع إلى 1.2 ترليون في 2022-2023 ، في حين بلغ معدل النمو الحقيقي في قطاع الصناعات التحويلية 4.7 % خلال العام المالي 2013-2014 ليسجل 9.5 % بالعام المالي 2022-2023

 


صادرات

الصادرات المصرية

صادرات 2022

صادرات مصر 2022



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