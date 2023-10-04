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صرف 56.7 مليار جنيه للشركات المصدرة لتحفيز الصادرات السلعية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:00 ص
صرف 56.7 مليار جنيه للشركات المصدرة لتحفيز الصادرات السلعية صادرات - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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وضعت الحكومة عدة خطوات لدعم الصناعة الوطنية خلال السنوات التسعة الماضية منها إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين، إضافة إلى تخريج 95 ألف عامل مؤهل لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، وإطلاق البرنامج القومي للتصنيع المحلي.
 
كما نجحت في صرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع وزارة المالية بإجمالي 56.7 مليار جنيه لعدد 2700 شركة، وإطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر وتأهيل واعتماد 300 شركة للحصول عليها، والاشتراك في 337 معرض خارجي للترويج للصناعة، إلى جانب إبرام الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في مجال الصناعة، وتحديث 122 معملاً داخل مختلف الموانئ، وتوقيع 7 اتفاقيات تجارية دولية وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات.

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