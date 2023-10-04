صرف 56.7 مليار جنيه للشركات المصدرة لتحفيز الصادرات السلعية

كتب إسلام سعيد

وضعت الحكومة عدة خطوات لدعم الصناعة الوطنية خلال السنوات التسعة الماضية منها إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين، إضافة إلى تخريج 95 ألف عامل مؤهل لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، وإطلاق البرنامج القومي للتصنيع المحلي.