وكيل تعليم الغربية يشهد فعالية يوم فى حب مصر بعنوان "حكاية وطن" بإدارة شرق طنطا

الغربية - عادل ضرة

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعالية يوم في حب مصر بعنوان "حكاية وطن" التي نظمتها إدارة شرق طنطا بمشاركة أكثر من 600 طالب ومعلم وولي أمر، حيث تم عرض إنجازات الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أقيمت الفعاليات في مدرستي شوبر 1 الابتدائية، وسبطاس للتعليم الأساسي، حيث تضمنت فعاليات "حكاية وطن" سرد كامل لما كان فيه الوطن، وكيف أصبح، وإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

وشارك الطلاب وأولياء أمورهم مع المعلمين في ورش عمل بالفعاليات، سواء رسومات أو أعمال يدوية، أو تنفيذ ماكيتات من خامات البيئة، أو أغاني، ومسرح، وموسيقى، مما كان له الأثر في مشاركة المجتمع المحلي، من رؤساء المدينة والوحدات المحلية وشيوخ القرى والعمد، والذين تفاعلوا مع أبنائنا الطلاب، ووكيل الوزارة، والحضور، مما يؤكد على مدى حب الجميع لمصرنا الحبيبة.

واختتمت الفعاليات بعرض فيديو من إعداد إدارة شرق طنطا التعليمية، يتحدث عن الوطن، كيف كنا، وماذا أصبحنا، من أمن وأمان، ومشروعات قومية عملاقة، ومبادرات رئاسية، وتنمية ونهوض بالريف المصري في جميع ربوع مصر، واهتمام بصحة أبنائنا وبناتنا الطلاب، والاهتمام بصحة المرأة، وأمراض التغذية، وغيرها من المبادرات الرئاسية القومية.