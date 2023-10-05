اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 03:08 م
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وكيل الأزهر: حرب أكتوبر ستظلُّ فى صفحات التَّاريخ أيَّام فخرٍ وعزَّةٍ

الخميس، 05 أكتوبر 2023 01:52 م
وكيل الأزهر: حرب أكتوبر ستظلُّ فى صفحات التَّاريخ أيَّام فخرٍ وعزَّةٍ الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر الشريف
كتب لؤى على

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قال الدكتور محمد الضوينى ،وكيل الازهر الشريف ،بكلِّ مشاعر الفخر والعزِّ والانتصار أتقدَّم بخالص التَّهنئة لمصرنا العريقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، الَّتي أكَّدت أنَّ مصر بجيشها وشعبها قادرةٌ على تحقيق ما تريد.
 
وأضاف في تصريحات صحفية ، إنَّ هذه الانتصارات الَّتي سجَّلتها قوَّاتنا الباسلة في حرب أكتوبر بدماء رجالها وشجاعتهم وإيمانهم ستظلُّ في صفحات التَّاريخ أيَّام فخرٍ وعزَّةٍ لكلِّ المصريِّين.
 
وإنِّي وبهذه المناسبة العظيمة أحيِّي أبطال القوَّات المسلَّحة الَّذين سيظلُّون الدِّرع الواقية لبلادنا من أيِّ تهديدٍ يهدِّد أمنه واستقراره.
 
حفظ الله مصر عزيزةً أبيَّةً، وصان أرضها حرَّةً كريمةً، ووفَّق أهلها قيادةً وشعبًا إلى التَّقدُّم والرَّخاء.
 

وكيل الازهر

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حرب اكتوبر



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