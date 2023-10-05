وزارة التنمية الاقتصادية الروسية: مصر أكبر شركاء موسكو تجاريا بأفريقيا فى 2023

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أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن جمهورية مصر العربية هى أكبر الشركاء لموسكو بين الدول الأفريقية من حيث حجم التبادل التجارى فى الثمانية أشهر الأولى من عام 2023.

وذكرت الوزارة - بحسب بيانات، نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الخميس/- أن حجم التجارة مع الدول الإفريقية ارتفع بنسبة 43.5% على مدى ثمانية أشهر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين روسيا ودول القارة 15.5 مليار دولار، فى الفترة من يناير - أغسطس 2023، مؤكدة أن مصر من أكبر الشركاء لروسيا بين الدول الأفريقية فى القارة السمراء، تلاها الجزائر والمغرب وتونس وليبيا.



وأشارت إلى أنه فى عام 2022، وصل حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول الأفريقية إلى 18 مليار دولار، منوها إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد فى مقال رأى بعنوان "روسيا - إفريقيا" نشر سابقا على أنه يجب توحيد القوى من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح.



وأضافت أنه أكد على نمو حجم التجارة بين روسيا والدول الأفريقية فى النصف الأول من عام 2023 بنسبة 35%، وأن موسكو لا تزال موردا موثوقا للمواد الغذائية لإفريقيا، وأن حجم التجارة بين البلدين (مصر وروسيا) فى عام 2022 ارتفع بنسبة 28.8%، وفى الأشهر الخمسة من هذا العام - بنسبة 7% أخرى، مشيرا إلى أن ثلث حجم التجارة الروسية مع أفريقيا يتم مع مصر.