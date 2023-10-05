اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التنمية الاقتصادية الروسية: مصر أكبر شركاء موسكو تجاريا بأفريقيا فى 2023

الخميس، 05 أكتوبر 2023 08:59 م
وزارة التنمية الاقتصادية الروسية: مصر أكبر شركاء موسكو تجاريا بأفريقيا فى 2023 وزارة التنمية الاقتصادية الروسية -أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن جمهورية مصر العربية هى أكبر الشركاء لموسكو بين الدول الأفريقية من حيث حجم التبادل التجارى فى الثمانية أشهر الأولى من عام 2023.

 

وذكرت الوزارة - بحسب بيانات، نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الخميس/- أن حجم التجارة مع الدول الإفريقية ارتفع بنسبة 43.5% على مدى ثمانية أشهر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين روسيا ودول القارة 15.5 مليار دولار، فى الفترة من يناير - أغسطس 2023، مؤكدة أن مصر من أكبر الشركاء لروسيا بين الدول الأفريقية فى القارة السمراء، تلاها الجزائر والمغرب وتونس وليبيا.


وأشارت إلى أنه فى عام 2022، وصل حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول الأفريقية إلى 18 مليار دولار، منوها إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد فى مقال رأى بعنوان "روسيا - إفريقيا" نشر سابقا على أنه يجب توحيد القوى من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح.


وأضافت أنه أكد على نمو حجم التجارة بين روسيا والدول الأفريقية فى النصف الأول من عام 2023 بنسبة 35%، وأن موسكو لا تزال موردا موثوقا للمواد الغذائية لإفريقيا، وأن حجم التجارة بين البلدين (مصر وروسيا) فى عام 2022 ارتفع بنسبة 28.8%، وفى الأشهر الخمسة من هذا العام - بنسبة 7% أخرى، مشيرا إلى أن ثلث حجم التجارة الروسية مع أفريقيا يتم مع مصر.


مصر

روسيا

موسكو

التبادل التجارى بين مصر وروسيا

العلاقات المصرية الروسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة