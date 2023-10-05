هل يعانى طفلك من حساسية اللبن البقرى؟ نصائح لبدائل صحية

كتبت أمل علام

كشف الدكتور على المهيدب رئيس قسم الجهاز الهضمى والكبد والتغذية، خلال مؤتمر الجمعية العربية للتغذية الإكلينيكة، أن حساسية اللبن البقرى لدى الأطفال يمكن السيطرة عليها من خلال بدائل صحية أخرى مثل حليب الأرز، ومنعه من تناول أى من مكونات اللبن البقرى.



الدكتور على المهيدب خلال المؤتمر

وأوضح، خلال جلسة خاصة عن الحساسية التى تصيب الأطفال، أن هناك تطورات كثيرة حدثت في منع الإصابة بحساسية اللبن، والذى يصيب الرضع وإذا كانت من خلال الرضاعة الطبيعية إذا كانت الأم تتناول اللبن البقرى، نمنع الأم من تناول اللبن البقرى في هذه الحالة، كما يتم منع الطفل من تناول اللبن البقرى.

وأضاف، أن الطفل يمكن أن يرضع رضاعة طبيعية فقط في هذه الحالة، مؤكدا أن الطفل يشفى تلقائيا من حساسية اللبن البقرى بعد بلوغه سن 6 شهور من إلى سنة من العمر.

وأكد، أن أعراض حساسية اللبن البقرى تتمثل في القىء أو الإسهال أو الإمساك أو خروج دم مع البراز أو ضعف في النمو، أو الشعور بالقلق، وكثرة البكاء، وهى تتشابة مع أمراض أخرى، موضحا، أن هناك أنواعا أخرى من الحليب يمكن أن يتناولها الطفل تعتمد على الأرز، بحيث يتم تصنيع حليب الأرز من بروتين الأرز.

وأشار، إلى أن هناك دراسة ظهرت في أسبانيا أثبتت إن إعطاء الأطفال حليب الأرز يكون مماثلا للفائدة الموجودة في الحليب البقرى، ويمكن استخراج المكون الرئيسي من اللبن البقرى المسبب لحساسية اللبن البقرى لكى نعطيه للطفل المصاب بحساسية اللبن البقرى بحيث ينزع منه بروتين الحليب البقرى، موضحا، إن وجود حساسية الصدر أو الأنف قد تكون مؤشرا للإصابة بحساسية اللبن البقرى عند تناوله.