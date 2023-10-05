اليوم السابع
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نقابة البناء والأخشاب تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لمساندة الوطن

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:25 م
نقابة البناء والأخشاب تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لمساندة الوطن عبد المنعم الجمل- رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب
كتبت آية دعبس

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توجهت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتهنئة للقوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
 
وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أن مصر خاضت ملحمة وطنية حقيقية في أكتوبر 1973 حتى تحقق النصر بإنهاء الاحتلال، والبدء في مرحلة هامة من عمر الوطن من خلال البناء والتنمية التي غطت ربوع مصر.
 
وأشارت النقابة، إلى أن أهم الدروس الوطنية من حرب أكتوبر والتي ستظل في أذهان كل المصريين، هو الترابط والعلاقة القوية والممتدة بين أبناء الشعب وقواته المسلحة الباسلة، التي ساندت ولا زالت تقوم بدورها على النحو الأكمل في خدمة مصر وشعبها.
 
وقال بيان النقابة العامة، "ونحن نحيي ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، فإننا على أعتاب استحقاق دستوري هام، وهو الانتخابات الرئاسية 2024، ومصر أيضا تخطو نحو الجمهورية الجديدة، ومواصلة عمليات التنمية والبناء، لتحقيق الحياة الأفضل لكل المصريين".
 
وجددت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، دعوتها لجموع المصريين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري، لمساندة الوطن في استكمال مسيرته لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة.
 
 
 

نقابة البناء والأخشاب

الانتخابات الرئاسية

اتحاد العمال

حرب 6 أكتوبر

عبد المنعم الجمل



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