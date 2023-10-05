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الهيئة الوطنية تشكل لجنة لتلقى وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية.. صور

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:58 ص
الهيئة الوطنية تشكل لجنة لتلقى وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية.. صور لجنة تلقى اوراق الترشح للانتخابات الرئاسية
كتب إبراهيم قاسم – تصوير كريم عبد العزيز

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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارا بتشكيل لجنة لتلقى وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية المستشار أحمد حسن سيد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ونواب مدير الجهاز التنفيذي المستشار شادي ممدوح رياض مصطفى الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق عبد العزيز نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء أحمد إبراهيم مصطفي سليمان.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعة كبرى مجهزة بالطابق الأرضي، لرئيس وأعضاء اللجنة.

وتقوم اللجنة المشكلة باستقبال المرشحين في انتخابات الرئاسة أو وكلائهم القانونيين وتلقى أوراق الترشح الخاصة حيث سيتمر فتح باب الترشح يوميا حتى في العطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخيرة، ولمدة 10 أيام تنتهى في 14 أكتوبر الجاري.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح من أحد موظفي الهيئة المتواجدين في القاعة ويقوم بملء البيانات المطلوبة ثم تسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تذكية أو 25 توكيل من توكيلات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري إلى اللجنة المشكلة لتلقى أوراق الترشح.

ويقوم الموظف المعنى باستخدام ماسح ضوئي في عد توكيلات المواطنين إن وجدت أو التذكيات ثم استلام باقي المستندات المطلوبة من المرشح وهى:

صورة بطاقة الرقم القومي شهادة ميلاد طالب الترشح صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشحالتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى التوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتبارهبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنةإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

وعقب الانتهاء الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزًا تم تحديدها، وهى "النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر، ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.

 

اعضاء-لجنة-تلقى-اوراق-المرشحين-للرئاسة
أعضاء-لجنة-تلقى-أوراق-المرشحين-للرئاسة

 

الجهاز-التنفيذى-للهيئة
الجهاز-التنفيذى-للهيئة

 

المستشار-أحمد-بندارى
المستشار-أحمد-بندارى

 

المستشار-أحمد-بندارى-المدير-التنفيذى-للهيئة-الوطنية
المستشار-أحمد-بندارى-المدير-التنفيذى-للهيئة-الوطنية

 

المستشار-علاء-قنديل
 

 

المستشار-علاء-قنديل-رئيس-اللجنة-الإعلامية-بالهيئة-الوطنية
 

 

المستشار-علاء-قنديل-رئيس-اللجنة-الاعلامية-بالهيئة-الوطنية-للانتخابات
 

 

المستشار-عمرو-البارودى
المستشار-عمرو-البارودى

 

رئيس-واعضاء-لجنة-تلقى-طلبات-الترشح
رئيس-وأعضاء-لجنة-تلقى-طلبات-الترشح

 

لجنة-تلقى-اوراق-الترشح
لجنة-تلقى-أوراق-الترشح

 

 


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