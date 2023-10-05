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مواليد 1885.. وفاة المعمرة العراقية "مدلولة" عن عمر يناهز 138 عاما

الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:48 م
مواليد 1885.. وفاة المعمرة العراقية "مدلولة" عن عمر يناهز 138 عاما شهادة وفاة أكبر معمرة فى العالم
كتب محمد جمال

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أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء بوفاة أكبر معمرة عراقية تبلغ من العمر ما يقارب الـ 138 عاماً فى أحد الأقضية شرقى الناصرية بمحافظة ذي قار.
 
ووفق الوكالة العراقية؛ فتعد المواطنة العراقية مدلوة (محمد) أو كما تلقب بـ (مدلولة) من اهالي قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية، التي توفيت بسبب عارض صحي ، أكبر معمرة في العراق، وربما في العالم، إذ يبلغ عمرها بحسب شهادة الوفاة 138 عاما وهى من مواليد (1/7/1885).
 
شهادة وفاة
شهادة وفاة
 
ونقلت الوكالة عن المقربين من العائلة ، فإنها تزوجت من ثلاثة رجال متوفين جميعهم وكان لديها ابن واحد ، لقي حتفه اثناء الحرب ، وكانت تتمتع بذاكرة و نشاط ذهني مميز حتى قبل وفاتها ، حيث تعيش حياة طبيعية لكنها شعرت بعارض صحي تسبب بتوقف القلب وتصلب الشرايين.
 
مدلوه
صورة ضوئية من بطاقة السيدة مدلوه

 


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