مصر تهنئ المملكة المغربية على الفوز باستضافة كأس العالم لعام 2030

كتب أحمد جمعة

توجهت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بخالص التهاني للمملكة المغربية الشقيقة بمناسبة فوزها باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، كثاني دولة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي الهام، معربة عن ثقتها في قدرة الأشقاء بالمغرب على تنظيم البطولة، وتمنياتها للمملكة المغربية وشعبها الشقيق بالتوفيق والنجاح ودوام الرفعة والازدهار.

كما هنأت مصر دولتي إسبانيا والبرتغال الصديقتين على فوزهما مع المغرب باستضافة ذات البطولة، متمنية لهما خالص النجاح والتوفيق في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.