محافظ مطروح يتلقى اتصالات من الوزراء المعنيين لمتابعة مستجدات السيول

مطروح – حسن مشالي

تلقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اتصالا هاتفيا من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك للإطمئنان على الأوضاع الحالية بالمحافظة، ومتابعة مستجدات الموقف، وتقديم المساعدة فى مواجهة آثار السيول التى تعرضت لها عدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح.

وقال البيان الصادر عن محافظة مطروح، أن اللواء خالد شعيب، تلقى اتصالا هاتفيا، من وزير التنمية المحلية، تابع خلاله أخر مستجدات الموقف وتعامل المحافظة مع ازالة وسحب كميات المياه المتراكمة، والمعدات والاجهزة اللازمة بالتعاون بين أجهزة المحافظة المختلفة.

كما تلقي المحافظ، اتصالا هاتفيا، من وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة اخر مستجدات الموقف وأعمال الحماية وحصاد مياه الأمطار، التى نفذتها الوزارة من سدود وآبار وغيرها من إجراءات ساهمت في التخفيف من حدة السيول التى شهدتها المحافظة.

كما تلقي محافظ مطروح، اتصالا هاتفيا، من وزيرة التضامن الإجتماعى، أعربت خلاله عن التضامن مع المحافظة في اى جهود للاغاثة او الطوارئ، مع حصر جميع الأضرار وتقديم المساعدات الغذائية او الإيواء وغيرها، وأنه سيتم من خلال مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة توفير 800 كجم لحوم وغيرها من كراتين المواد الغذائية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، لتوزيعها على الاسر المتضررة بمناطق السيول بالكيلو 4 والقصر والخروبة ووادى الرمل

على جانب آخر، استقرت حالة الطقس نسبياً على محافظة مطروح، اليوم الخميس، وعدم سقوط أمطار خلال الساعات الماضية، مع انتشار السُحُب، واعتدال درجات الحراة، في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة محافظة مطروح، عملها من خلال فرق الطوارى والسيارات والمعدات الخاصة برفع وكسح وإزالة تراكمات الميا من المناطق السكنية والشوارع الرئيسية، التي خلفتها الأمطار الغزيرة والسيول، منذ ليلة أمس.

ونجحت أجهزة مطروح المعنية، في رفع وإزالة كميات كبيرة من المياه، من المناضق الحيوية والسكنية الأكثر تضرراً، من خلال العمل المتواصل، لفرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجلس المدينة والحماية المدنية، وغيرها من الجهات المعاونة، التي تعمل حتى الآن.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة أعمال إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار، بعدد من المناطق في مدينة مرسي مطروح، التى شهدت سقوطاً للأمطار الغزيرة والتي تحولت لسيول، الليلة الماضية وصباح اليوم، ومتابعة جهود إزالة وسحب مياه الأمطار بمنطقة الكيلو ٤، مع تحويل مسارات اتجاه سيل المياه المنحدر من طريق الوادى، و عمل سيارات الكسح بشفط المياه، بالتعاون بين مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية، ودفع المياه بعيدا عن المنطقة السكنية ومساعدة الأهالي، والاطمئنان على سرعة أعمال سحب المياه.

كما تفقد محافظ مطروح، أعمال سحب وشفط المياه بمنطقة سوق ليبيا، مع التوجيه لمجلس المدينة بالدفع بـ 2 لودر لحجز المياه بمسار السيل إلى وادى الخروبة على طريق السلوم، وتحويله في الطريق إلى البحر لمنع وصولها إلى السوق تفاديا لأية خسائر.

وتفقد اللواء خالد شعيب، أعمال إقامة الحواجز بطريق السلوم، وتحويل مسار سيل وادى الخروبة إلى البحر، ومنطقة القصر، وجهود حجز المياه عن المناطق السكنية، والدفع بمزيد من المعدات لإقامة الحواجز لتحويل مسار السيل إلى اتجاه البحر والاطمئنان على الأهالي.

ووجه محافظ مطروح، لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالتنسيق مع المحافظات المجاورة لدفع 10 سيارات إضافية للمعاونة فى شفط المياه من المناطق المتضررة.