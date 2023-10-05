استقرار نسبي في طقس مطروح وفرق الطوارئ تواصل إزالة المياه من المناطق المتضررة.. صور

استقرت حالة الطقس نسبياً على محافظة مطروح، اليوم الخميس، وعدم سقوط أمطار خلال الساعات الماضية، مع انتشار السُحُب، واعتدال درجات الحراة، في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة محافظة مطروح، عملها من خلال فرق الطوارئ والسيارات والمعدات الخاصة برفع وكسح وإزالة تراكمات المياه من المناطق السكنية والشوارع الرئيسية، التي خلفتها الأمطار الغزيرة والسيول، منذ ليلة أمس.

ونجحت أجهزة مطروح المعنية، في رفع وإزالة كميات كبيرة من المياه، من المناضق الحيوية والسكنية الأكثر تضرراً، من خلال العمل المتواصل، لفرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجلس المدينة والحماية المدنية، وغيرها من الجهات المعاونة.

وقال محمد خصر مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريح خاص لـ " اليوم السابع" أن فرق الطوارئ انتشرت في عدد من المناطق والعمل منذ المساء، تحت إشراف قيادات الشركة ميدانيا، حسب خطة توزيع الفرق والمعدات بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى بالمحافظة، ويتم العمل حسب أولويات المناطق الأكثر تضرراً والمناطق الحيوية، مع الاستجابة لبلاغات واستغاثات المواطنين، مع المتابعة المستمرة والتوجيهات اللازمة من الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة.

وتعمل فرق الطوارئ والتدخل السريع مدعومة بأسطول السيارات والمعدات التابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في شفط ودفع المياه من المناطق المتضررة وبها تجمعات مياه الأمطار والسيول، على الطرق الرئيسية والشوارع ومن محيط المساكن، منذ مساء أمس وتستمر في العمل حتى الآن، بالتنسيق مع مجلس المدينة والحماية المدنية.

وأشار " خضر " إلى أن عناصر الشركة مدربين جيداً على التعامل مع آثار الأمطار والسيول، ولديهم خبرات كبيرة من خلال الظروف المماثلة التي تعاملوا معها خلال السنوات الماضية، كما أن الشركة تطور من معداتها بشكل مستمر ولديها أسطول كبير من سيارات الكسح والمعدات الخاصة بهذا الغرض، ويتم العمل أثناء وبعد سقوط الأمطار حتى تنفيذ المهام بشكل كامل

وكانت عدة مناطق في محافظة مطروح، قد تعرضت مساء أمس، للأمطار الرعدية الغزيرة والمتوسطة، مصحوبة بأصوات الرعد وأضواء البرق، أسفرت عن تجمع كميات كبيرة من المياه بالمناطق المنخفضة، وتدفقت كميات كبيرة على الوديان وتجمعت لتشكل سيولاً في بعض المناطق، خاصة على أطراف مدينة مرسى مطروح الغربية.

وتشهد بعض مناطق غرب وجنوب مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، تجمعات لمياه لأمطار والسيول التي قطعت بعض الطرق في طريقها لتصب في البحر، ومن بين هذه المناطق وادي الرمل والخروبة ومنطقة القصر ومنطقة الكيلو 4، وهرع الأهالي وأجهزة المحافظة، لمساعدة الأشخاص التي حاصرتهم السيول وتجمعات الأمطار، في الوقت الذي شهدت فيه مناطق أخرى سقوطاً للأمطار الخفيفة.

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة أعمال إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار، بعدد من المناطق في مدينة مرسي مطروح، التى شهدت سقوطاً للأمطار الغزيرة والتي تحولت لسيول، الليلة الماضية وصباح اليوم، ومتابعة جهود إزالة وسحب مياه الأمطار بمنطقة الكيلو ٤، مع تحويل مسارات اتجاه سيل المياه المنحدر من طريق الوادى، و عمل سيارات الكسح بشفط المياه، بالتعاون بين مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية، ودفع المياه بعيدا عن المنطقة السكنية ومساعدة الأهالي، والاطمئنان على سرعة أعمال سحب المياه.

كما تفقد محافظ مطروح، أعمال سحب وشفط المياه بمنطقة سوق ليبيا، مع التوجيه لمجلس المدينة بالدفع بـ 2 لودر لحجز المياه بمسار السيل إلى وادى الخروبة على طريق السلوم، وتحويله في الطريق إلى البحر لمنع وصولها إلى السوق تفاديا لأية خسائر.

وتفقد اللواء خالد شعيب، أعمال إقامة الحواجز بطريق السلوم، وتحويل مسار سيل وادى الخروبة إلى البحر، ومنطقة القصر، وجهود حجز المياه عن المناطق السكنية، والدفع بمزيد من المعدات لإقامة الحواجز لتحويل مسار السيل إلى اتجاه البحر والاطمئنان على الأهالي.

ووجه محافظ مطروح، لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالتنسيق مع المحافظات المجاورة لدفع 10 سيارات إضافية للمعاونة فى شفط المياه من المناطق المتضررة.



ازالة اثار السيول من شوارع مطروح



اعمال ازالة مياه الامطار بمطروح



جهود رفع اثار السيول



شركة مياه مطروح تنشر اسطول سيارتها ومعداتها بمناطق متضررة من السيول