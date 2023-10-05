محافظ مطروح يتفقد المناطق المتضررة من السيول ويتابع تصريف المياه.. صور

مطروح – حسن مشالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة أعمال إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار، بعدد من المناطق في مدينة مرسى مطروح، التى شهدت سقوطاً للأمطار الغزيرة والتي تحولت لسيول، الليلة الماضية وصباح اليوم.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء سيد سلطان مدير أمن مطروح ، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، ومحمد خضر مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتورة دار السلام حسين مدير التضامن الاجتماعى، خلال متابعة جهود إزالة وسحب مياه الأمطار بمنطقة الكيلو ٤، مع تحويل مسارات اتجاه سيل المياه المنحدر من طريق الوادى، و عمل سيارات الكسح بشفط المياه، بالتعاون بين مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية، ودفع المياه بعيدا عن المنطقة السكنية ومساعدة الأهالي، والاطمئنان على سرعة أعمال سحب المياه.

كما تفقد محافظ مطروح، أعمال سحب وشفط المياه بمنطقة سوق ليبيا، مع التوجيه لمجلس المدينة بالدفع بـ 2 لودر لحجز المياه بمسار السيل لوادى الخروبة على طريق السلوم، وتحويله في الطريق إلى البحر لمنع وصولها إلى السوق تفاديا لأية خسائر.

و تفقد اللواء خالد شعيب، أعمال إقامة الحواجز بطريق السلوم، وتحويل مسار سيل وادى الخروبة إلى البحر، ومنطقة القصر، وجهود حجز المياه عن المناطق السكنية، والدفع بمزيد من المعدات لإقامة الحواجز لتحويل مسار السيل إلى اتجاه البحر والاطمئنان على الأهالى.

ووجه محافظ مطروح، لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالتنسيق مع المحافظات المجاورة لدفع 10 سيارات إضافية للمعاونة فى شفط المياه من المناطق المتضررة.

يذكر أن محافظة مطروح تعرضت لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق ومنها منطقة وادى الرمل والخروبة والكيلو 4، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ والتأهب القصوى، منذ مساء أمس الأربعاء مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، وربطها بغرف العمليات الفرعية، بمدن ومراكز المحافظة، وجميع الجهات المعنية، للسيطرة على أى حادث طارئ والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم.

وناشدت المحافظة، المواطنين بعدم التواجد في ممر السيل، أو وضع موانع تحول من مساره، واتخاذ الحيطة والحذر، مشيرة إلى ما تأخذه جميع أجهزة المحافظة المعنية، من الإجراءات اللازمة لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع الابلاغ على أرقام غرفة العمليات الرئيسية في كل القطاعات.