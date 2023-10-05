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الأرصاد: استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق من محافظة مطروح

الخميس، 05 أكتوبر 2023 01:05 م
الأرصاد: استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق من محافظة مطروح حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق من محافظة مطروح.
 
وكانت عدة مناطق في محافظة مطروح، شهدت خلال فترة المساء، سقوطاً للأمطار الرعدية الغزيرة والمتوسطة، مصحوبة بأصوات الرعد وأضواء البرق، أسفرت عن تجمع كميات كبيرة من المياه بالمناطق المنخفضة، وتدفقت كميات كبيرة على الوديان وتجمعت لتشكل سيولاً في بعض المناطق، خاصة على أطراف مدينة مرسى مطروح الغربية.
 
وشهدت المحافظة ومناطق الساحل الشمالي، اليوم الخميس، أجواءً غائمة وسقوط متقطع للأمطار الخفيفة، بعد تراجع غزارتها خلال فترة المساء، التي تسببت في حدوث تجمعات كبيرة للمياه في بعض المناطق وتحولت لسيول في مناطق الوديان ومخرات السيول، على أطراف المدينة، في الوقت الذي لم تتأثر فيه مناطق وسط وشرق المدينة بشكل كبير.
 
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبا) إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

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