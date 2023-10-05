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محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:15 ص
محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
 
جاء نص البرقية كالتالي: "يطيب لى يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتي وتهنئة مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بمناسبة انتصار أكتوبر العظيم الذي تحقق على أيدي رجال القوات المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات شهد لها العالم وأعاد للعسكرية المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءه لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".
 
ووجه محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة القوات المسلحة.
 
 
 

انتصارات أكتوبر

الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة

الجيزة

محافظة الجيزة



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