محافظ الإسكندرية: غرفة عمليات لمتابعة تداعيات موجة الطقس السَيِّئ

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة وبنسبة حدوث 50% تقريبا.

وأكد "الشريف" التنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مشددًا على المتابعة الميدانية على مدار الساعة لحالة الشوارع، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات

ونوه إلى أن غرفة العمليات الرئيسية مستمرة في انعقادها بشكل دائم لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار متفاوتة الشدة وخاصة بالمناطق الساخنة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.