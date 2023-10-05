مجلة نور للأطفال تحتفل بالعيد الذهبي لنصر أكتوبر بعدد مميز

كتب لؤى على

احتفلت مجلة نور بالعيد الذهبي لنصرأكتوبر في عددها الصادر في شهر أكتوبر الحالي، و تصدر العدد غلاف مبهج معبر عن عظمة العبور للفنان الكبير فواز، وتخلل العدد العديد من الموضوعات المرتبطة بالحدث العظيم، وتناقلت صفحات المجلة من بين كوميكس يبين كذب ما تروج له بعض مواقع الميديا من أكاذيب حول الانتصار العظيم من خلال كوميكس خالد الأزهري للكاتب عبد المنعم حسين.

وشملت استعراض لمعنى العَلَم وأهمية رمزيته في قصة "ليست مجرد قطعة قماش" للكاتب د.محمد فتحي ورسم الفنان المبدع إبراهيم عمرو، وتشمل الجولة القصص المتنوعة الشارحة والموثقة بإسلوب بسيط جذاب فنجد قصة السادس من أكتوبر للكاتب إيهاب القسطاوي وباب كلنا الجيش المصري عن البطل محمد طه يعقوب وعلامة النصر للكاتب أحمد زحام، وأيضًا استعراض لبطولات القوات الجوية وحكاية في سماء مصرللكاتب أحمد سليم، وتكمل القصة بباب حكايات المحروسة الذي يأخذ الأطفال في جولة داخل متحف القوات الجوية ويكتبه الباحث سامح الزهار.

ويستعرض باب من أجمل ما قرأت للكاتب الكبير محمود قاسم قصة العمر لحظة للأديب الكبير يوسف السباعي ليتعرف الأطفال على على أدب مرحلة انتصار أكتوبر، هذا بجانب لشرح إنتصار أكتوبر في انفوجراف مبسط والمرور على حرب الاستنزاف وأهميتها من خلال سلسلة رجال لا يهابون الموت وموضوع عن العميل ١٠٠١ للكاتب د.شاكر صبري إلى أن نتعرف على معلومات وآراء الأطفال حول انتصار أكتوبر العظيم في باب تحقيقات وبعده الكاتبة نانيس خطاب، وعلى الغلاف الخلفي قصة مصورة من صفحة واحدة سيناريو د.نهى عباس ورسم الفنان فواز بعنوان نصر أكتوبر العظيم. وحرصت المجلة ان يتضمن العدد بالإضافة لموضوعات أكتوبرالقصص والأبواب الترفيهية أيضا وأبواب المسابقات والألغاز.

ولم تكتف المجلة في احتفالها بيوم العزة والكرامة بالمجلة الورقية لكنها تواصلت مع الأطفال عبر وسائل الميديا والتواصل الاجتماعي لتشمل كل أبناء الوطن بداية من شهر سبتمبر حيث قدمت مسابقة ماذا تعرف عن حرب أكتوبر، وجار عمل لجنة التحكيم وكان للمسابقة رد فعل كبير حيث وردت أبحاث بأعداد كبيرة.

كما تنشر المجلة خلال شهر أكتوبر على صفحتها وموقعها سؤالًا يوميًا يحمل معلومة عن أحداث أكتوبر المجيدة لغرس القيم النبيلة التى اتسمت بها الحرب، وشاركت المجلة مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة احتفالات المعاهد الأزهرية ومكتبة مصر العامة باليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر العظيم، ومازالت المجلة مستمرة في الإحتفال والمشاركة في الاحتفالات بكل أرض مصر الغالية.