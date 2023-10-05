اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 07:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرنسا تندد بحكم غيابى ضد صحفية روسية مناهضة للحرب على أوكرانيا

الخميس، 05 أكتوبر 2023 06:00 ص
فرنسا تندد بحكم غيابى ضد صحفية روسية مناهضة للحرب على أوكرانيا وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا
أ ش أ

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نددت فرنسا بشدة الحكم الغيابي الصادر بحق الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا، بالسجن لمدة ثمان سنوات ونصف، وذلك بعد أن عارضت، بشجاعة، الحرب على أوكرانيا خلال برنامج إخباري تلفزيوني بروسيا في مارس 2022.


وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر في بيان لها نشر الأربعاء: "تشعر فرنسا بقلق بالغ إزاء تكثيف حملة القمع التي تشنها السلطات الروسية بحق الأصوات المنتقدة للحكومة وحربها على أوكرانيا".


وأشار البيان أشارت إلى أن وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، كاترين كولونا،أكدت أن الدعاية الروسية تشكل سلاحا في حد ذاته في الحرب الروسية الأوكرانية.


وتدعو فرنسا السلطات الروسية إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرية المعلومات، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإسقاط الإجراءات القانونية ضدهم.


وقضت محكمة روسية اليوم على الصحفية السابقة في "القناة الأولى" الروسية مارينا أوفسيانيكوفا، التي اقتحمت بثا إخباريا وهي تحمل لافتة كتب عليها "لا للحرب" بالسجن 8 سنوات ونصف غيابيا. وكانت أوفسيانيكوفا قد أدينت أيضا بتهمة "نشر معلومات كاذبة عن القوات المسلحة الروسية".


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