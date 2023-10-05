عودة الاحتفال بمولد السيد البدوى فى طنطا بعد 3 سنوات من الإلغاء بسبب كورونا

الغربية مصطفى عادل

بدأت اليوم الخميس أول أيام أسبوع الاحتفالات بمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوى بطنطا أحد اقطاب الصوفية الاربعة في عادة سنوية اعتاد أبناء محافظة الغربية بشكل خاص وأبناء الطرق الصوفية بشكل عام على اقامتها احتفالا بمولده وحبا في آل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم.

كانت المحافظة قد قررت عودة الاحتفالات بمولد سيدى أحمد البدوى هذا العام بعد إلغاؤها على مدار الـ 3 سنوات الماضية بسبب جائحة كورونا.

ووضعت المحافظة خطة موسعة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وانتصارات أكتوبر المجيدة، ومولد سيدى أحمد البدوى.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ في مجالس المدن والأحياء لرفع الاشغالات ورفع القمامة، كما كلف محافظ الغربية بزيادة عدد ورديات النظافة في نطاق مسجد سيدي أحمد البدوى ومنطقة اقامة الاحتفالات بالصاري بمنطقة سيجر لرفع القمامة أولا بأول.

كما أكد محافظ الغربية أن خيام الطرق الصوفية ستقام في أرض الصاري فقط ومنع أي خيام أخري خارجها وازالة أي اشغالات تعوق الطريق المؤدي للمسجد أو ساحة الاحتفالات.