اليوم السابع
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ضبط 18 كيلو هيروين و2073 قرص مخدرات فى حملات أمنية

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:32 م
ضبط 18 كيلو هيروين و2073 قرص مخدرات فى حملات أمنية حملة أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت مكافحة المخدرات جهودها لملاحقة الخارجين عن القانون، ونجحت فى ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت (121,975 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (49,030 كيلو جرام).

وأسفرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت (22,670كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (17,489 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,310 كيلو جرام) و كمية من مخدر الآيس وزنت (1,315 كيلو جرام) وكمية من مخدر البودر وزنت (1,300 كيلو جرام).

ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الإستروكس وزنت (930 جراما) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (20 جراما) و (2073) قرص مخدر.


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