وذكر زيلينسكى - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن "التحدي الرئيسي الذي نواجهه جميعا هو الحفاظ على الوحدة في أوروبا"، مشيرا إلى أنه لا يتحدث فقط عن دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس الأوكراني أن هذا هو في الواقع التحدي الأكبر لأن روسيا ستواصل الهجوم بما في ذلك باستخدام المعلومات المضللة والأخبار المزيفة.

وأضاف زيلينسكي أن القضية المهمة الثانية بالنسبة لأوكرانيا هي "الدرع الواقي" لفترة الشتاء، حيث ستستخدم روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ والطائرات الإيرانية بدون طيار وما إلى ذلك.

يُشار إلى أن زيلينسكي يزور أسبانيا اليوم للمشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، كما سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية، ويُشارك في هذه القمة المنعقدة في غرناطة نحو 50 زعيما.