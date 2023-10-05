اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:41 ص
رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر بمناسبة الذكرى الجليلة  لمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى للنصر.
 
وأكَّد رئيس جامعة حلوان أن مصر والقوات المسلحة تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين على انتصارات حرب السادس من أكتوبر عام 1973، تلك الحرب الذي قاتل المصريون ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء، الأرض المقدسة التي شهدت عبور الأنبياء وتميزت بقدسيتها. فهي الأرض المباركة والبقعة الغالية على قلب كل مصري.
 
وأضاف الدكتور "قنديل" ان السادس من أكتوبر يمثل يومًا تاريخيًا في مصر، فلم يكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، بل لم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر، حيث تم استعادة الأرض وتحقيق النصر بفضل إرادة الشعب وشجاعة القوات المسلحة، والتي تعتبر درع وسيف الوطن، وفي هذا اليوم، قام الجيش المصري العظيم بكتابة ملحمة العزة والكرامة بدماء الشهداء، وهم مصدر فخر واعتزاز لكل مصري ومصرية.

جامعة حلوان

اخبار مصر

اخبار مصرية

ايمن عاشور

انتصارات اكتوبر

السيد قنديل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة