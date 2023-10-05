حبس المتهمين بسرقة متعلقات ثمينة من فيلا فى كرداسة 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بسرقة متعلقات ثمينة من فيلا بمنطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بسرقة فيلا في كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض فيلا للسرقة في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتهمين استولوا على متعلقات ثمينة، ومبلغ مالي من الفيلا، وفروا هاربين.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين مرتكبي الواقعة، وبإعداد كمين لهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.