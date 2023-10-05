جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 250 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

كتبت أمنية الموجي

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم بغسل 250 مليون جنيه حصيلة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين وإخفائها فى أنشطة مشروعة.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى النصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وتابعت التحريات أن المتهم استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 250 مليون جنيه.

كما تواجه النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت مستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق أنشطة مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعد الكشف عن ممارسته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء علي اموال المواطنين، وتمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول علي أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أخد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم ، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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