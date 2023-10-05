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توافد مواطنين وسائحين على النصب التذكارى باليوبيل الذهبى لذكرى نصر أكتوبر

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:03 م
توافد مواطنين وسائحين على النصب التذكارى باليوبيل الذهبى لذكرى نصر أكتوبر النصب التذكاري
كتب – خالد كامل

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توافد عدد كبير من المواطنين والأفواج السياحية، صباح اليوم الخميس، على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في النصب التذكاري، للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر.
 
وحرص عدد كبير من المواطنين علي التقاط الصور التذكارية، في محيط النصب التذكاري، مع عدد من جنود القوات المسلحة المتواجين بمقر الاحتفالية، احتفالاً بمناسبة اليوبيل الذهبي.
 
وكان فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة - يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة- إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكرى أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار.
 
كما وضع الرئيس السيسى إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، وصافح الرئيس السيسى عددًا من كبار رجال الدولة وعدداً من قادة القوات المسلحة وقدامى قادة حرب أكتوبر المجيدة.
 
وعقب ذلك، توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وصافح عددًا من أفراد أسرته حيث وضع إكليلًا من الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.
 
 
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