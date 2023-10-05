تفاصيل مشروع مد شبكات الصرف الصحى داخل 4 مراكز بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تم البدء من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج في تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات انحدار الصرف الصحى للمناطق المحرومة بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة "المرحلة الاولى".

وتتم الأعمال فى الامتدادات العمرانية للكتل السكنية الملاصقة للحيز العمرانى بالقرى المخدومة، وذلك بتكلفة 35 مليون جنيه بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الحالة الصحية والبيئية للمناطق المحرومة ووصول الخدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول مد شبكات الصرف الملاصقة للامتداد العمرانى بمحافظة سوهاج تعرف عليها من خلال المعلومات التالية: -

1 – جارى مد شبكات الانحدار بالشوارع المحرومة والتى تقع داخل الكتلة السكنية.

2 – المشروع يستهدف قرى مراكز طما والمراغة والبلبنا وجرجا شمالل وجنوب سوهاج.

3 – مركز طما يضم قرى ام دومة، والحلاقى، وسلامون، والرياينة المعلق، ونزلة عبد الله، والحسنة، بطول 1.6 كم لتخدم 52 ألف نسمة، بتكلفة 5 ملايين جنيه.

4 – مركز المراغة مد شبكات انحدار بطول 2 كم بقريتى البطاخ، والغريزات، بتكلفة 6.5 مليون جنيه لتخدم 45 ألف مواطن.

5 – مركز البلينا مد شبكات انحدار بطول 2.9 كم لقرى الغنيمية، والسمطا، وبنى حميل، لتخدم 46 ألف نسمة بتكلفة 9.3 مليون جنيه.

6 – مركز جرجا مد شبكات الانحدار للمناطق المحرومة بقرى القرعان، وبيت داوود، والمحاسنة بطول 3 كم لتخدم 35 ألف نسمة بتكلفة أكثر من 14 مليون جنيه.

7 – التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 35 مليون جنيه تقريبا.

8 – المشروع يأتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

9 – الهدف من المشروع تحسين الحالة الصحية والبيئية للمناطق المحرومة ووصول الخدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم.

10 - الأعمال تتم فى الامتدادات العمرانية للكتل السكنية الملاصقة للحيز العمرانى بالقرى المخدومة بمشروع الصرف.