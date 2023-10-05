بيطرى الأقصر يحمى الثروة الحيوانية فى أسواق الماشية الأسبوعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة بصورة أسبوعية لحماية الثروة الحيوانية بالصعيد وإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية فى مدن الأقصر، وذلك بإشراف الدكتور فتحى سلمى مدير المديرية، حيث تخرج لجان لفحص وتحصين الماشية كل فى يومة المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم.

ويقول الدكتور فتحى سلمى وكيل وزارة الطب البيطرى بالأقصر، إنه تتشكل اللجان الطبية البيطرية بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الاقصر، ففى يوم السبت تخرج اللجان فى سوق إسنا للماشية، تحت إشراف ورئاسة الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، وتتشكل لجنة بمشاركة الدكتور صلاح محمد عبد المتعال رئيس وحدة الدير البيطرية بإسنا، ومشاركة شرطة البيئة والمسطحات، وتقوم اللجنة بالمرور على السوق لتنفيذ أعمال التقصي النشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية وتعريف المربين بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم حرصا على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

أما فى يوم الثلاثاء داخل سوق الأقصر للماشية، فتتشكل اللجنة الطبية البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت والدكتور شادى زكريا، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، وتقوم اللجنة بالمرور على السوق لتنفيذ أعمال التقصي النشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، وتحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع. وتوعية مربى وتجار الماشية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم ضد الأمراض الوبائية.

وفى يوم الخميس يكون موعد سوق أرمنت للماشية، وتتشكل اللجنة الطبية البيطرية برئاسة الدكتور كيرلس لطفى بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث تقوم اللجنة بالمرور على سوق أرمنت للماشية وتنفيذ أعمال التقصى النشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، وتستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر دورها في أحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، وذلك حرصاً وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.



تحصين الماشية فى الأسواق الأسبوعية بالأقصر



حملات الطب البيطرى على أسواق الأقصر



فحص الماشية فى أسواق الأقصر للمواشي



فحص المواشي فى الأسواق الأسبوعية