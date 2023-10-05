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بعد دعوات لترأسه مجلس النواب.. ترامب يرد: مكانى فى البيت الأبيض

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:37 م
بعد دعوات لترأسه مجلس النواب.. ترامب يرد: مكانى فى البيت الأبيض ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يركز فقط على شيء واحد وهو العودة للبيت الأبيض، في الوقت الذي يطلق فيه بعض الجمهوريين دعوات لترامب للانتقال إلى منصب رئيس مجلس النواب، الذى أصبح شاغرا بعد الإطاحة بكيفين مكارثي في تصويت تاريخي.

 

وقال ترامب أثناء وجوده في محكمة مانهاتن لليوم الثالث من محاكمته بتهمة الاحتيال المدنى: "لقد اتصل بي الكثير من الناس بشأن منصب رئيس مجلس النواب، كل ما يمكنني قوله هو أننا سنفعل كل ما هو أفضل للبلاد وللحزب الجمهورى".

 

وأشارت مجلة بوليتكو إلى أنه تتم مقاضاة ترامب وأبنائه البالغين وشركاته بعقوبات تصل إلى 250 مليون دولار بسبب ما تصفه سلطات نيويورك بالاحتيال التجاري المستمر، وعلى الرغم من المحاكمة، وجد ترامب وقتا للإجابة على أسئلة الصحفيين حول إمكانية ترشحه لمنصب رئيس النواب.

 

وأضاف: "تركيزي ينصب بالكامل على الرئاسة .. إذا كان بإمكاني مساعدتهم خلال هذه العملية، سأفعل ذلك، لدينا بعض الأشخاص العظماء في الحزب الجمهوري الذين يمكنهم القيام بعمل رائع كرئيس للنواب.. لكن مكاني في البيت الأبيض".

 

ودعا ثلاثة جمهوريين على الأقل في مجلس النواب علنًا إلى تعيين ترامب رئيسًا جديدًا لمجلس النواب بعد إقالة كيفين مكارثي يوم الثلاثاء، وقال مكارثي إنه لا يعتزم الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى، مما يمهد لسباق لاستبداله حيث أطلق النائبان ستيف سكاليز وجيم جوردان بالفعل عروضهما.

 

ترامب، الذي كانت مغامرته الأولى في السياسة هو الترشح للرئاسة، ليس لديه أي أساس في العملية التشريعية ولم يشر قط إلى رغبته في أن يصبح رئيسًا. في تاريخه، لم يكن لمجلس النواب مطلقًا رئيس لم يكن عضوًا في الكونجرس - على الرغم من أن هذا ليس مطلبًا دستوريًا من الناحية الفنية.

 

وكان النائب تروي نيلس أول من اقترح ذلك يوم الثلاثاء على X،  وكرر النائب جريج ستيوب الدعوة في منشور على اكس كتب فيه: "ترامب متحدثا للمجلس"، وقالت النائبة مارجوري تايلور جرين إن المرشح الوحيد الذي تدعمه كمتحدث هو ترامب الا انها تصر ان مكانه الأفضل هو البيت الأبيض.


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كيفين مكارثي

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