بتمارس الرياضة ووزنك ثابت.. قصور الغدة الدرقية هو السبب

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تمارس الرياضة، وتحافظ على نظام غذائى متوازن، وتتبع روتينًا صارمًا للياقة البدنية، وبالرغم من ذلك تعانى من عدم نزول الوزن، فالسبب وراء ثبات الوزن هو قصور الغدة الدرقية، عندما تكون مستويات الغدة الدرقية منخفضة، فإن عملية التمثيل الغذائى لديك تخضع لتحول كبير، بدلًا من حرق السعرات الحرارية بكفاءة للحصول على الطاقة، يقوم جسمك بتبديل التروس، مما يخفض معدل حرق الدهون، هذا التباطؤ يعنى أن نظامك يصبح أكثر مهارة فى تخزين السعرات الحرارية من نظامك الغذائى على شكل دهون، حتى لو ظل تناول السعرات الحرارية ثابتًا، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

كيفية عمل الغدة الدرقية:

فى الأساس، يرسل انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية إشارات إلى الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية لتخزين تلك السعرات الحرارية لذلك، تصبح زيادة الوزن نتيجة غير مرحب بها، على الرغم من بذل قصارى جهدك فى صالة الألعاب الرياضية والنظام الغذائى الصارم. يمكن أن يكون فهم دور قصور الغدة الدرقية هو المفتاح للتغلب على عقبة فقدان الوزن هذه.

وإليك الأطعمة التى يجب الابتعاد عنها :1. الخضروات الصليبية:

فى حين أن الخضروات الخضراء مثل اللفت، والقرنبيط، واللفت، والكرنب، والسبانخ مغذية بلا شك، إلا أنها تحتوى على هرمونات الغدة الدرقية، وهى مركبات يمكن أن تتداخل مع إنتاج هرمون الغدة الدرقية، إذا كنت لا تستطيع مقاومة إضافتها إلى نظامك الغذائى، استمتع بها باعتدال.

2. أطعمة الصويا:

تحتوى منتجات الصويا، مثل حليب الصويا، على مواد مثل الايسوفلافون والإستروجين التى يمكن أن تعطل قدرة الجسم على الاستفادة من هرمونات الغدة الدرقية، إذا كنت تعانى من قصور الغدة الدرقية، فمن الأفضل تجنب الصويا بجميع أشكاله.

3. الكافيين:

التوقيت أمر بالغ الأهمية، إذا كنت تتناول دواء الغدة الدرقية، فإن تناول الكافيين مباشرة بعده يمكن أن يتعارض مع فعاليته، انتبهى عندما تستمتعين بالمشروبات التى تحتوى على الكافيين.