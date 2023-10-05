اليوم السابع: توجيهات رئاسية بمد حملة "100 يوم صحة"

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد حملة 100 يوم صحة" 100 يوما إضافية.

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توجيهات رئاسية بمد حملة "100 يوم صحة"



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