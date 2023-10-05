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اليوم السابع: توجيهات رئاسية بمد حملة "100 يوم صحة"

الخميس، 05 أكتوبر 2023 07:03 م
اليوم السابع: توجيهات رئاسية بمد حملة "100 يوم صحة" عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر  غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد حملة 100 يوم صحة" 100 يوما إضافية.

 

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ونشر القائمة المبدئية لمرشحى الانتخابات الرئاسية والرموز الانتخابية 17 أكتوبر

 

توجيهات رئاسية بمد حملة "100 يوم صحة"
 

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10 سنوات من الأمن والأمان

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