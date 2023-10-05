وأعلن رئيس وزراء الولاية بريم سينغ تامانج - خلال زيارة للمنطقة المتضررة - أنه لم ترد تقارير تفيد وقوع إصابات لكن حدثت أضرار كبيرة في الممتلكات العامة وأن عمليات الإغاثة مستمرة، فيما أعلنت السلطات حالة تأهب قصوى للسكان، وذلك حسبما أوردت شبكة "إن دي تي في" الهندية.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي أنه تواصل مع سلطات الولاية في أعقاب الكارثة وأنه يجري ضمان وصول كافة الدعم الممكن لمواجهة الكارثة هناك.