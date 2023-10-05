العراق تسجل 48 هزة أرضية خلال سبتمبر

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أعلنت هيئة الأنواء الجوية فى العراق، اليوم /الخميس/ تسجيل 48 هزة أرضية خلال شهر سبتمبر، فيما أشارت إلى أن 35 هزة حدثت داخل العراق.

وقال مدير عام الهيئة عبد العظيم الساعدى - فى بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن عدد الهزات المسجلة خلال شهر سبتمبر بلغ 48 هزة أرضية منها 35 هزة فى العراق، و11 داخل إيران، فضلاً عن هزة واحدة فى سوريا.



وأوضح الساعدى أن النشاط داخل البلاد تركز فى السليمانية قضاء جمجمال، حيث وصل عدد الهزات فيه إلى 15 هزة، فيما سجلت أربيل 7 هزات وواسط سجلت 6 هزات، بالإضافة إلى 3 هزات فى نينوي.



وتابع أن "هزتين حدثتا فى ميسان بينما سجلت هزة واحدة فى كركوك وأخرى فى ديالي"، مؤكداً أن الهيئة ووفقاً لتوجيهات وزير النقل العراقى رزاق محيبس تعمل على إتمام دخول 28 محطة حديثة للعمل فى رصد التغيرات المناخية بأسرع وقت.