"الصرف الصحى" بالإسكندرية: الأمطار لم تعيق حركة المرور

شهدت محافظة الإسكندرية أمطار من متوسطة إلي غزيرة علي مناطق المنتزة وشرق ووسط، وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، أن مياه الأمطار تفاوتت كثافتها من متوسطة علي مناطق وسط وشرق ووصلت لغزيرة بالمنتزة بدءا من صباح اليوم وتسبب إستمرارها في بعض تجمعات المياه وتم التعامل معها ولم تتسبب في أي اعاقة مرورية.

ونفذ اللواء محمود نافع جولة تفقدية لأعمال سحب تجمعات المياه وتمركزات السيارات والمعدات بكوبري المندرة ومزلقان المعمورة وشارع طوسون والمعمورة السياحي وشارع بورسعيد بمنطقة المنتزة.

وأكد استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وإستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار.

وأشار إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار 150 سيارة ومعدة بمختلف مناطق المحافظة من صباح يوم الثلاثاء للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي إستقرار الحالة.