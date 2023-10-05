اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"الصرف الصحى" بالإسكندرية: الأمطار لم تعيق حركة المرور

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:55 ص
"الصرف الصحى" بالإسكندرية: الأمطار لم تعيق حركة المرور أمطار الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة الإسكندرية أمطار من متوسطة إلي غزيرة علي مناطق المنتزة وشرق ووسط، وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، أن مياه الأمطار تفاوتت كثافتها من متوسطة علي مناطق وسط وشرق ووصلت لغزيرة بالمنتزة بدءا من صباح اليوم  وتسبب إستمرارها في بعض تجمعات المياه وتم التعامل معها ولم تتسبب في أي اعاقة مرورية.
 
ونفذ اللواء محمود نافع جولة تفقدية لأعمال سحب تجمعات المياه وتمركزات السيارات والمعدات بكوبري المندرة ومزلقان المعمورة وشارع طوسون والمعمورة السياحي وشارع بورسعيد بمنطقة المنتزة.
 
وأكد استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وإستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار.
 
وأشار إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار 150 سيارة ومعدة بمختلف مناطق المحافظة من صباح يوم الثلاثاء للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به  الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي إستقرار الحالة.
 
 
أمطار الإسكندرية (1)
أمطار الإسكندرية (1)

أمطار الإسكندرية (2)
أمطار الإسكندرية (2)

أمطار الإسكندرية (3)
أمطار الإسكندرية (3)

 
 


 

 


الاسكندرية

امطار الاسكندرية

حالة الطقس

طقس الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسكندرية: انتصارات أكتوبر ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:01 ص

أمطار تضرب الساحل الشمالى ورفع الطوارئ.. رعد وبرق فى سماء مطروح .. تحذيرات للمسافرين على الطريق الدولى الساحلى.. 150 سيارة ومعدة لرفع مياه الأمطار بالإسكندرية..وغرف عمليات على مدار الساعة.. صور

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:20 ص

الصرف الصحى بالإسكندرية تكثف أعمال تصريف مياه الأمطار

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:31 ص

أمطار غزيرة شرق الإسكندرية والصرف الصحى ترفع الطوارئ.. فيديو

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:21 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة