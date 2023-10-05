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الشهيد الحى: أمنية حياتى وقت حرب أكتوبر نيل الشهادة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 06:21 م
الشهيد الحى: أمنية حياتى وقت حرب أكتوبر نيل الشهادة عبد الجواد سويلم الشهير بالشهيد الحي
إبراهيم حسان

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قال بطل نصر أكتوبر المجيد عبد الجواد سويلم، الشهير بالشهيد الحي، أنه وزملائه كانوا على الجبهة يستمدون القوة من العقيدة الدينية والوطنية والقوات المسلحة المصرية.
 
وأضاف عبد الجواد سويلم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، "أمنية حياتي وقت حرب أكتوبر أن أموت شهيدا ولكن قدر الله أن أعيش إلى الآن، متابعا: "تعرضت للضرب بصاروخ وقت الحرب، وفقدت ساقي وعيني وذراعي".
 
وتابع عبد الجواد سويلم، "زملائي حملوني 25 كيلو متر إلى بورسعيد بعدما تعرضت للإصابة في الحرب، وما حدث في حرب أكتوبر لا ينسى ونستلهم منه الدروس والعبر إلى الآن".

عبد الجواد سويلم

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