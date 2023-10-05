اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الأمريكى السابق ترامب يقدم أول مذكرة لرفض قضية التدخل فى الانتخابات

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:48 م
الرئيس الأمريكى السابق ترامب يقدم أول مذكرة لرفض قضية التدخل فى الانتخابات ترامب
أ ش أ

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 قدم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أول مذكرة له لرفض قضية التدخل فى الانتخابات الفيدرالية اليوم /الخميس/، مشيراً إلى ما يقول محاموه إنها "حصانته المطلقة" من الملاحقة القضائية عن الإجراءات التى اتخذها أثناء خدمته فى أعلى منصب فى البلاد.

ونقلت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية عن محاميى ترامب قولهم إن "الادعاء لا، ولا يمكنه، أن يجادل بأن جهود الرئيس ترامب لضمان نزاهة الانتخابات، والدعوة لذلك، كانت خارج نطاق واجباته".


يُعد هذا التقديم هو الأول فى سلسلة من الاقتراحات المتوقعة لرفض القضية المرفوعة ضد ترامب والتى رفعها المستشار الخاص جاك سميث والتى اتهمته بأربع تهم تتعلق بمؤامرة مزعومة لإلغاء انتخابات 2020.

 

 


ترامب

أمريكا

الولايات المتحدة

الانتخابات الأمريكية



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