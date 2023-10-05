وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس، بأن سياسة المناخ هي سياسة أمنية.. وقد التزمت الحكومة الفيدرالية بشكل واضح بهذا في استراتيجيتها للأمن القومي، مضيفة أن أزمة المناخ تمثل الآن تهديدا وجوديا لبلدان بأكملها وملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن المؤتمر سيجمع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجالات المناخ والسلام والأمن، لمناقشة الحلول الملموسة .

وأضاف البيان "يساهم المؤتمر في النقاش قبل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي في إمارة دبى الإماراتية خلال شهر ديسمبر القادم، خاصة فيما يتعلق بدعم الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والضعيفة.

يشار إلى أنه يشارك في المؤتمر بالإضافة إلى وزيرة الدولة والممثلة الخاصة لسياسة المناخ الدولية جينيفر مورغان، الرئيس السابق لجمهورية كوستاريكا كارلوس ألفارادو كيسادا، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد وهيب معاذ أحمد العطار.