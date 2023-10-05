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الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا باستكمال تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:07 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا باستكمال تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب:محمد الجالي

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ،حيث تضمن القرار تعيين كل من:

المستشار حازم حسين بدوى نائب رئيس محكمة النقض عن محكمة النقض

المستشار محسن دردير على عمر حمدان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة عن محكمة الاستئناف

المستشار محمود رشيد محمد أمين نائب رئيس مجلس الدولة عن مجلس الدولة

المستشار عبد الحميد نجاشي عبد الحميد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عن هيئة قضايا الدولة

المستشار هانى احمد محمد جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن هيئة النيابة الإدارية

 


الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات الرئاسية

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قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات



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