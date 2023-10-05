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"التعليم" توجه المديريات بسرعة سد العجز فى المعلمين والتعاقد مع مدرسين بالحصة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 02:00 ص
"التعليم" توجه المديريات بسرعة سد العجز فى المعلمين والتعاقد مع مدرسين بالحصة وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية - أرشيفية
محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة سد العجز في المعلمين مع انطلاق العام الدراسى الجديد، مشددة على ضرورة التعاقد بالحصة لسد العجز في المدارس، لتحقيق أكبر قدر من الانضباط داخل العملية التعليمية، مشيرة إلى أن وجود معلمين في المدارس مهم لسد العجز في التخصصات المختلفة. جاء ذلك بعد شكاوى من بعض المدارس بعدم وصول معلمين جدد للمساهمة فى سد العجز.
 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023 العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات يوم الأحد الماضى، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة، وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.

التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

رسالة وزير التعليم للطلاب بالعام الجديد

بدء الدراسة

اسعار كتب اللغات

تدريس الشقين العملى والنظرى بالمدارس الفنية

التعاقد مع معلمين لسد العجز

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