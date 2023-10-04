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التعليم: تكليف معلمى المدارس الفنية بتدريس الشقين العملى والنظرى

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:23 ص
التعليم: تكليف معلمى المدارس الفنية بتدريس الشقين العملى والنظرى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة  أن هناك عجزا صارخا في هيئات التدريس بمدارس التعليم الفني الصناعي بمحافظة الغربية، كما وجهت الوزارة بتكليف مدرسي النظري والعملي بالعمل سويا في تدريس الشقين النظري والعملي لسد العجز، وتأهيل مدرسي النظري والعملي للقيام بالعمل في دورات تدريبية مكثفة تعقد لهذا الغرض تحت اشراف التوجيه العام المركزي العلمي والعملي لكلا المدرسين.
 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات اليوم الأحد.
 
وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة، وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.
 
 

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