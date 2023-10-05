التحفظ على طن سكر داخل مصنع تعبئة في الإسكندرية بسبب الغش التجاري

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد، المشرف العام للإدارة وعضوية خالد عوض، وأحمد حسن مفتشى الإدارة بحملة، والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة السكر الحر بنقص فى الوزن بما يقارب نقص 1جم فى الكجم الواحد، وتم التحفظ على كمية وقدرها واحد طن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.