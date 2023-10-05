اليوم السابع
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الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التحفظ على طن سكر داخل مصنع تعبئة في الإسكندرية بسبب الغش التجاري

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:24 م
التحفظ على طن سكر داخل مصنع تعبئة في الإسكندرية بسبب الغش التجاري سكر- أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة المصانع.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.
 
وقامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد، المشرف العام للإدارة وعضوية خالد عوض، وأحمد حسن مفتشى الإدارة بحملة، والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة السكر الحر بنقص فى الوزن بما يقارب نقص 1جم فى الكجم الواحد، وتم التحفظ على كمية وقدرها واحد طن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة. 
 
 
 

 


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سكر

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