التحفظ على 4 أطنان بقوليات مجهولة المصدر فى أحد المصانع بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة الرقابة على المصانع. وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.

وقامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط أحد مصانع الصناعات الغذائية ببرج العرب، وذلك لحيازته واستخدامه خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، وقد تم ضبط والتحفظ علي 65 شيكارة بلاستيك من البرغل الخشن زنة الواحدة 25 كجم بإجمالي كمية قدرها 1625 كجم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، و55 شيكارة بلاستيكية بداخلها حمص مستورد زنة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية قدرها 1375 كجم مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، و50 شيكارة ذرة صفراء مستوردة زنة الواحدة 20 كجم بإجمالي كمية قدرها 1000 كجم مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.