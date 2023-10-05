اليوم السابع
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الأحد.. مؤتمر صحفي لإعلان الإعدادات الخاصة بانتخابات التجديد النصفى للأطباء

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:53 ص
الأحد.. مؤتمر صحفي لإعلان الإعدادات الخاصة بانتخابات التجديد النصفى للأطباء نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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تعقد النقابة العامة للأطباء، مؤتمراً صحفيا، يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر 2023، بدار الحكمة ؛ بحضور أعضاء لجنة الانتخابات، وذلك للإعلان عن الاستعدادات الخاصة التي قامت بها النقابة لانتخابات التجديد النصفي لنقابات أطباء مصر.
 
وتستعد اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، لعمليات التصويت على مستوى الجمهورية، يوم الجمعة 13 أكتوبر الجارى، حيث تجرى عمليات التصويت على مقعد النقيب العام للأطباء، وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات  والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت من العاشرة وحتى الخامسة مساء.
 
ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم: أبو المجد الهوارى، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازى، على كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوى، محمد منير، كما بلغت أعداد المرشحين على كافة المقاعد 324 مرشحاً، من بينهم 77 طبيباً مرشحاً علي مقاعد النقابة العامة، وذلك بعد تنازل 117 طبيباً عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية و63 عن مقاعد النقابة العامة.
 
وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الماضى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023.
 
 

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