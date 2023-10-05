اعترافات عصابة نسائية تزور المحررات الرسمية :"نستخدم الفوتوشوب"

كتب محمود عبد الراضي

أدلى أفراد عصابة نسائية تخصص نشاطها الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية، باعترافات تفصيلية بعد القبض عليهن، حيث أكدن المتهمان بأنهن يستخدمن تقنيات حديثة وأجهزة كمبيوتر وبرامج فوتوشوب في عمليات التزوير.

وأضافت المتهمان، أن الرغبة في الثراء السريع وراء ارتكابهن للجرائم، إلا أن الشرطة لاحقتهن ونجحت في القبض عليهن بعدما ذاع صيتهن.

ونجحت الداخلية في ضبط سيدتين بالإسكندرية لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتين بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد كبير من المستندات "خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة - جهاز حاسب آلى بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى) وبمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.