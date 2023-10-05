بعد سيول مطروح.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة بجميع الأنحاء حتى الأربعاء

كتبت – مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 6 أكتوبر 2023 إلى الأربعاء 11 أكتوبر 2023، وذلك على النحو التالي:

الجمعة 6 أكتوبر 2023

- يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

السبت 7 أكتوبر 2023

- شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة الوادي الجديد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد 8 أكتوبر 2023

- أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

من الإثنين 9 أكتوبر إلى الأربعاء 11 أكتوبر 2023

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.