استشارى طب نفسى: مضادات الاكتئاب آمنة للطفل من ٦ سنوات ولا داعى للقلق منها

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، أن العلاج الدوائى مفيد وآمن للطفل الذى يعاني من الاكتئاب من خلال مضادات الاكتئاب التى وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية fda، مضيفا أنه لا داعى للخوف من إعطاء الأطفال الأدوية النفسية فهى مصرح بها من الهيئات الصحية الدولية ولن تضر الطفل.

وأوضح، فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن مضادات الاكتئاب مناسبة للأطفال من سن ٦ سنوات، مضيفا. أنه من الخطأ وقف العلاج النفسي بشكل مفاجئ قبل انتهاء مرحلة الشفاء ،حتى لا ينتكس الطفل.

وأشار إلى أن الأطفال لديهم وعى وفهم لما يحدث حولهم وتتكون الذاكرة من عمر٤ سنوات وتؤثر عليه على المدى القريب والبعيد، وكل الأحداث التى تحدث على مستوى الأسرة يتذكرها الطفل.

وأوضح أن الطفل قد يعاني من أعراض اكتئابية وقد يفسرها على أنها مرض الاكتئاب ، لكن الاكتئاب سيكون عند استمرار أعراض الحزن والمزاج المكتئب أغلب ساعات اليوم لأكثر من أسبوعين بشكل مستمر وهنا يكون الطفل يعانى من نوبة اكتئاب.

وأشار إلى أن أعراض الاكتئاب بصورته النمطية عند الأطفال والكبار تشمل قلة النشاط، مزاج منخفض، النوم أغلب الوقت، قلة الشهية، ألام جسدية، الصداع، خلل وظيفى واجتماعى، التفكير فى الانتحار أو محاولة الانتحار.

وتابع قائلا أن الطفل قد يعاني أيضا من أعراض اكتئاب غير نمطى وتشمل أعراضه زيادة النشاط الحركى، قلة النوم، العصبية الشديدة، العناد والعنف.

وأضاف أن أعراض الاكتئاب قد تبدأ من سن ٤سنوات ، وقد يكون سببه بيولوجي نتيجة تغير فى كيمياء المخ وقلة هرمونات السيروتونين والدوبامين.

وتابع قائلا قد يكون الاكتئاب عند الطفل نتيجة الوراثة من الأبوين مع عوامل اجتماعية ونفسية مثل مشاكل الأسرة والتنمر في المدرسة.