اجعل جسمك ماكينة حرق دهون بـ5 مشروبات حارقة وصحية.. تعرف عليها

كتبت مروة محمود الياس

عندما تلتزم بنظام غذائى صحى لانقاص الوزن، لابد وأن تستعن بالكثير من العوامل المساعدة على الحرق، فعليك الاستعانة بنظام بدنى رياضى مساعد من خلال ممارسة التمرينات الرياضية اليومية المنتظمة فضلا عن الاهتمام بتناول طعاما صحيا منخفض السعرات عال البروتين قليل الدهون، وإضافة لما سبق يأتى دور المشروبات المساعدة الحارقة للدهون، فهذه المشروبات تعزز من إنقاص الوزن.

ذكر تقرير نشر فى موقع fitterfly أن هناك مجموعة من المشروبات الصحية التى تساعد على زيادة معدل الحرق فى الجسم وتنقص الوزن، شريطة أن يكون نتناولها ملتزم بنظام غذائى ورياضى وحياتى يعزز من إنقاص الوزن بشكل صحى، ومن أبرز هذه المشروبات:

الماء والزنجبيل والليمون خليط دافئ رائع له الكثير من الفوائد أهمها أنه غنى بمضادات الأكسدة الطبيعية، ويساعد تدريجيا ومع تناوله يوميا يصبح مساعدا على تعزيز معدل الحرق.

المياه والقرفة من أفضل المشروبات التى يجب إعدادها بشكل صحيح، فنترك الماء يغلى ثم يبرد، نضيف حينها ملعقتين من القرفة، والتى تساعد بشكل ملحوظ على ضبط نسبة السكر فى الدم، ولها دورا هاما فى تقليل نسب الدهون فى الجسم.

ماء النعناع والليمون، من المشروبات الرائعة لذيذة الطعم قوية التأثير فى إنقاص الوزن، فالنعناع يعزز من عملية الهضم بشكل مثالى وبالتالى نحصل على تمثيلا غذائيا ممتازا، فضلا عن أن الليمون يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أنه يرطب الجسم بالشكل المناسب ويعزز من عملية التمثيل الغذائى بشكل مثالى، لذا فهو مشروب رائع لانقاص الوزن.

الشاى بالقرفة والليمون من الخيارات الرائعة التى تساعد على انقاص الوزن، فهو يحسن من مستويات الجلوكوز فى الدم ويضبط السكر فضلا عن أنه يقلل من أثر الدهون، ما يجعله مشروبا مثاليا للتخلص من الوزن الزائد.

الماء والليمون مع إضافة القليل من العسل أو محلى دايت، أو بدون الاستعانة بأية محليات، من المشروبات المرطبة للجسم بشكل فعال ومفيد جدا، فهو يساعد تدريجيا على عدم الرغبة فى تناول الكثير من الطعام، كما أنه يعزز. من إنقاص الوزن بطريقه صحية.