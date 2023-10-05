إطلاق مبادرة لدعم ابتكارات الطلاب والخريجين بجامعة طنطا

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا إطلاق مبادرة دعم ابتكارات طلاب الفرق النهائية وحديثى التخرج بجامعة طنطا وذلك لدعم الابتكار وريادة الاعمال وتحفيز الطلاب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحقيق التميز البحثى التطبيقى وفقا لخطة الجامعة الاستراتيجية والمحور العاشر من محاور التطوير والانجاز لجامعة طنطا لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، مشيرا إلى بدء التقديم الإلكترونى للمبادرة "من اليوم وحتى يوم 12 أكتوبر الجارى.

وأوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مجلس جامعة طنطا فى جلسته الاخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة قد وافق على تخصيص مبالغ مالية من رصيد المراكز والوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص لتمويل ودعم الابتكارات الطلابية، مشيرا إلى أن المشروعات المقدمة سيتم تقييمها لاختيار عدد منها لتحفيز وتشجيع الطلاب وحديثى التخرج أن تكون ابتكاراتهم ذات مردود إيجابى من الناحية الاقتصادية والمجتمعية، وتسهم فى تحقيق الاستثمار المعرفى بشكل فعال.