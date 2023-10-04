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آداب طنطا تعلن خطوات القبول ببرنامج اللغة والدراسات التركية بالساعات المعتمدة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:00 ص
آداب طنطا تعلن خطوات القبول ببرنامج اللغة والدراسات التركية بالساعات المعتمدة جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

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أعلنت كلية الآداب جامعة طنطا برئاسة الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، عن الإجراءات المتبعة للالتحاق بالدراسة ببرنامج اللغة والدراسات التركية بنظام الساعات المعتمدة، لكل من طلاب الثانوية العامة والمؤهلات العليا بإقليم محافظات الدلتا.

وأوضحت الكلية، أن البرنامج يقبل الطلاب المرشحين للكلية بالعام الجامعى 2023/2024، والطلاب المحولين على الحد الأدنى لقطاع الآداب والطلاب من حملة المؤهلات العليا من الجامعات المصرية 

كما يقبل البرنامج الطلاب المنقول قيدهم من كليات أخرى من سنوات سابقة وكذلك نقل القيد الداخلى من أقسام الكلية، ويمنح البرنامج درجة الليسانس فى اللغة والدراسات التركية بنظام الساعات المعتمدة، وتبلغ مدة الدراسة 4 سنوات.

وتتلخص مجالات العمل، فى العمل فى السلك الدبلوماسى، وفى مجال الترجمة الفورية ووسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفزيون ومحطات فضائية، بالإضافة للعمل فى الشركات الاستثمارية الأجنبية، المجالات الصناعية، العمل فى دار الوثائق القومية، العمل فى مجال الترجمة.


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آداب طنطا

جامعة طنطا

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